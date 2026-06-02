Harry Kane punta in alto: "Senza contare il Mondiale, meriterei il Pallone d'oro"

La stella del Bayern Monaco Harry Kane ha dichiarato a L'Equipe di pensare di meritare il Pallone d'oro: "Senza contare il Mondiale, penso di essere uno dei favoriti per la vittoria del Pallone d'oro assieme a quelli che hanno giocato la finale di Champions League. Tuttavia, non sono uno di quelli che pretende riconoscimenti, preferisco dimostrare il mio valore giocando." Una motivazione in più, per Kane, è il luogo di svolgimento della prossima cerimonia di assegnazione: Londra, sua città di nascita. "Magari è un presagio. Vincerlo in casa sarebbe veramente speciale. Il mio prossimo obiettivo personale? Battere il mio record di gol di quest'anno (ndr: 61 gol)."