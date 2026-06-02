Mondiali 2026, il Brasile vola negli Usa e Neymar carica i suoi: "Tutti insieme"

La nazionale brasiliana ha lasciato Rio de Janeiro per gli Stati Uniti con il sogno di porre fine a un digiuno di 24 anni e vincere la Coppa del Mondo per la sesta volta. La partenza della nazionale, avvenuta nella notte, è stata accompagnata dall'entusiasmo del pubblico e in generale da grandi manifestazioni d'affetto per Neymar. L'attaccante del Santos ha postato una foto fatta prima del decollo che lo ritrae seduto al centro del gruppo dei compagni e con la scritta "Tutti insieme". Neymar ha anche pubblicato un'immagine del trofeo della Coppa del Mondo che è esposto nel museo della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf), chiara indicazione dell'obiettivo della nazionale guidata da Carlo Ancelotti. Una curiosità: l'aereo della nazionale durante il rullaggio è passato sotto un arco d'acqua formato dai getti di due autopompe dell'aeroporto di Galeão, un rituale che si chiama 'battesimo' e che si svolge solitamente in occasioni speciali, come l'apertura di una nuova rotta, o un grande evento come i Mondiali.