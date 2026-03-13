Nico Paz e l'Inter, una cena che fa sognare i tifosi nerazzurri: lo scatto con Zanetti e Milito

Nico Paz e l'Inter, un'attrazione che dura da diverso tempo ma che non ha mai trovato i giusti incastri di mercato, vuoi per la determinazione del Como, a cui il giocatore è legato, vuoi per i costi (è valutato 60-70 milioni di euro), vuoi per l'influenza che esercita ancora il Real Madrid sul giocatore. Un feeling che torna alla mente guardando la foto su Instagram postata da Paula de la Fuente, moglie di Javier Zanetti, dopo la cena del trequartista argentino, assieme al padre e un'altra leggenda nerazzurra come Diego Milito, al ristorante milanese Botinero del vice-presidente e bandiera dell'Inter.