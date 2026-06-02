Mondiali, la Svizzera parte senza Embolo: per ora negato l'ingresso negli Usa

La nazionale svizzera è partita per il ritiro in California senza Breel Embolo, al quale manca ancora l'autorizzazione amministrativa per viaggiare negli Stati Uniti, a nove giorni dall'inizio dei Mondiali.
L'attaccante del Rennes "non può viaggiare con la squadra in questo momento", ha annunciato la Federcalcio svizzera, poco prima della partenza del volo Zurigo-Los Angeles, spiegando che il suo Esta, un sistema automatizzato per l'ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori esenti da visto, era in sospeso ma in fase di revisione.
La federcalcio non ha fornito alcuna spiegazione per tale ritardo, ma ritiene che Embolo potrà partire nelle prossime ore, o al massimo domani. Il 21 aprile scorso l'attaccante è stato condannato in via definitiva dai tribunali svizzeri, con pena sospesa, per molteplici minacce proferite nel 2018 durante un alterco a Basilea.