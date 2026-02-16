Moratti: "Adesso la Juve fa la vittima, è un fatto nuovo: la storia non la ricorda così"

"Sono cambiati i tempi. Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo. MI pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così". La stoccata al club bianconero arriva dall'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti commentando la telefonata di John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, al presidente della Figc Gabriele Gravina dopo i fatti di Inter-Juve. "Le simulazioni mi infastidiscono, hanno fatto venire la noia. Quella dell'altra sera è una simulazione entusiasta - ha detto Moratti a Radio Anch'io Sport parlando dell'espulsione di Kalulu - Bastoni ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell'avversario, che ha messo nelle condizioni Bastoni di approfittarne. Il ragazzo si è entusiasmato su questa possibilità, risolta in un'ingiustizia, perché l'altro giocatore non aveva fatto un fallo grave. Credo che Gattuso farà a meno di castigarlo. Per Bastoni già è un castigo tutto l'attacco. Se ci si mette anche Gattuso, che già non ha una Nazionale fortissima. Mi sembra non valga la pena. Non so cosa sia passato per la mente a Bastoni in quel momento, certamente ora è in mezzo a una bufera. Povero ragazzo, spero passi in fretta. Chivu chiaramente l'ha difeso pubblicamente, magari a tu per tu gli avrà detto qualcosa".



Scudetto in tasca per l'Inter? "Mi sembra che l'Inter stia facendo tutto quello che era necessario fare, ma anche molto di più. Il cambio di allenatore aveva creato dubbi e invece questi dubbi sono spariti. L'Inter dovrebbe essere sulla strada buona, non diciamo di più, ma è già tanto".