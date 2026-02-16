Marotta: "Stessa classe arbitrale anno scorso e Inter perse scudetto di un punto"

16 Feb 2026 - 12:33

"Questa è una classe arbitrale che c'era l'anno scorso, c'era lo stesso designatore. Noi come Inter abbiamo perso lo scudetto per un punto. In occasione di Inter-Roma fu riconosciuto, a posteriori, un clamoroso calcio di rigore a nostra favore non concesso, che avrebbe potuto determinare l'esito finale del campionato. E noi ci siamo attenuti a quello che erano le decisioni". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, in conferenza stampa prima dell'assemblea della Lega Serie A. "Quest'anno l'Inter è intervenuta solo in un'occasione, quella di Napoli-Inter, quando fu decretato un calcio di rigore che, a mio giudizio, ha incamerato la partita in modo diverso come quella di sabato. Un calcio di rigore che poi fu analizzato dagli organi competenti e fu dichiarato sicuramente non giusto - ha aggiunto -. Ci troviamo davanti a un malessere generale? Benissimo, allora dobbiamo fare assunzioni di responsabilità tutti quanti. Gli arbitri, le società, gli allenatori, i giocatori, la federazione, tutti gli organi istituzionali. Anche i calciatori, c'è ignoranza sui regolamenti e anche l'associazione calciatore andrebbe chiamata in causa".

