Inter, Marotta stuzzica la Juve: "Penso che vincerà anche quest'anno..."

Nonostante il sorpasso in vetta, in casa Inter si tengono i piedi ben piantati per terra. Almeno a parole. Lo confermano le dichiarazioni di Conte, lo ribadiscono quelle di Beppe Marotta, che anzi getta acqua sul fuoco dell'entusiasmo dei tifosi della Beneamata. "Siamo ancora alla quattordicesima di campionato, vincere già quest’anno sarà difficile. La Juve ha una 'doppia squadra' fortissima, penso che ce la farà anche quest’anno... ", ha ammesso l'ad nerazzurro.