Inter, Marotta: "Nessun contatto con la Fiorentina per Chiesa, con Lautaro parleremo di rinnovo"

LE PAROLE

"Chiesa? Non abbiamo iniziato nessuna negoziazione". Parole dell'ad dell'Inter Beppe Marotta prima della sfida contro la Fiorentina. "Non abbiamo approcciato con la Fiorentina - ha proseguito - Massimo rispetto per il club e grandi meriti al ragazzo". Su Lautaro Martinez: "Il rinnovo è una cosa che tocca diversi giocatori al termine della stagione, uno di questi è Lautaro. Lo facciamo con la consueta tranquillità, il rapporto che esiste tra noi è fiduciario".

"E' contento di indossare questa maglia e noi siamo contenti di averlo - ha aggiunto Marotta parlando dell'attaccante argentino, oggetto del desiderio del Barcellona - Al momento opportuno ci troveremo con lui e gli altri giocatori per valutare il futuro. Sanchez? Abbiamo avviato dei contatti con lo United in questi giorni per prorogare l'eventuale permanenza con noi anche dopo la partita spareggio con il Getafe". E ancora: "La conquista della Champions League "è motivo d'orgoglio, abbiamo centrato quello che era un nostro obiettivo. L'asticella l'anno prossimo si alzerà nuovamente. Vogliamo alzare il livello del gruppo per cercare di avvicinarci a quel gap che ancora abbiamo".