Inter, Spence e Dimarco in campo nel 2-0 contro il Lumezzane: il tabellino

Partiamo dalla notizia più degna di nota. Djed Spence ha fatto il suo esordio con l'Inter. Non in una partita ufficiale, e va bene. Ma l'inglese ha messo 50 minuti nelle gambe nel primo test stagionale, in cui l'inglese è stato schierato da quinto di destra. Amichevole che, ricordiamo, è stata suddivisa in due tempi da 35 minuti ciascuno. Una buona indicazione sulla strada che porta Chivu e i suoi al rientro dalla sosta, in cui i nerazzurri affronteranno il Parma sabato 10, ore 18.