Inter, Spence e Dimarco in campo nel 2-0 contro il Lumezzane: il tabellino
L'Inter batte 2-0 in amichevole il Lumezzane. Nel test a porte chiuse ad Appiano Gentile titolari Spence e Dimarco, mentre in gol vanno Mkhitaryan e Agbonifo
Partiamo dalla notizia più degna di nota. Djed Spence ha fatto il suo esordio con l'Inter. Non in una partita ufficiale, e va bene. Ma l'inglese ha messo 50 minuti nelle gambe nel primo test stagionale, in cui l'inglese è stato schierato da quinto di destra. Amichevole che, ricordiamo, è stata suddivisa in due tempi da 35 minuti ciascuno. Una buona indicazione sulla strada che porta Chivu e i suoi al rientro dalla sosta, in cui i nerazzurri affronteranno il Parma sabato 10, ore 18.
E alla titolarità di Spence si aggiunge anche quella di Federico Dimarco sull'out opposto. L'azzurro, uscito ammaccato dal big match contro la Roma, aveva lasciato Coverciano per precauzione. Un recupero che sembra essere a ottimo punto, anche guardando il minutaggio. Il mancino di Porta Romana ha disputato l'intera partita. Per il momento, viene invece preservato Hakan Calhanoglu, che negli scorsi giorni era rientrato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Il suo completo reintegro, comunque, dovrebbe regolarmente avvenire a breve.
Passando alla sfida, l'Inter si è imposta per due reti a zero sul Lumezzane, compagine di Serie C. Apre Mkhitaryan dopo 14 giri di lancette. Chiude i conti il giovane Richi Agbonifo, classe 2006 dell'Under 23. Un buon test per testare la condizione a una settimana dalla ripresa del campionato e per vedere chi, finora ha giocato meno o per nulla, come appunto l'armeno ex Roma o Ivan Provedel.
Di seguito il tabellino:
INTER-LUMEZZANE 2-0
Marcatori: 14' Mkhitaryan, 62' Agbonifo
INTER (3-5-2): Provedel (Di Gennaro dal 36'); Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Spence (Agbonifo dal 50'), Jones, Bovo (Kaczmarski dal 36'), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Luis Henrique. Allenatore: Cristian Chivu
LUMEZZANE: Filigheddu, Paghera, D'Agostino, Gauli, Torregrossa, Roc ca, Boffelli, Anatriello, Baroncioni, Diodato, Nwachukwu. A disposizione: Perico, Ebone, Monachello, Ghillani, Ndiaye, Ghidini, Mancini, Roaldno, Deratti, Pavanati, Menegazzo, D'Angelo, Perina, Belvedere. Allenatore: Paolo Sammarco