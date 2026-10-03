Orsato: "Fatti degli errori, ma è calcio e non la PlayStation"

"In questo inizio di stagione abbiamo fatto degli errori, che non vanno fatti, e me ne aspettavo pure di più. È calcio e non la Play Station, ci sono state situazioni in cui abbiamo sbagliato, vedi Rowe trattenuto da Kalulu in Juve-Atalanta: in quei casi il Var avrebbe aiutato". Lo ha detto Daniele Orsato, responsabile della Commissione arbitri nazionale Serie A e Serie B, al Festival dello sport di Trento. "Mi dà più fastidio la reiterazione dello sbaglio che lo sbaglio in sé. Quando gli arbitri fanno bene è merito loro se invece fanno male è colpa mia: è importante prendersi le proprie responsabilità e questo vale tanto per me quanto per loro. Bisogna conoscere il gioco e il giocatore. Leggere le partite. Sapere che se un determinato giocatore prende il pallone devi correre in anticipo oppure fare un certo movimento. E aiuta anche nella gestione complessiva della gara", ha detto ancora Orsato.