Inter, Lukaku: "Qui per Conte, è il migliore al mondo"

IL COLPO DELL'ESTATE

Il giorno dopo aver indossato per la prima volta la maglia dell'Inter, Romelu Lukaku ha rilasciato le prima dichiarazioni ufficiali da nerazzurro. E il suo pensiero è volato a Conte. "Ha inciso tanto nella mia scelta di venire all'Inter. È il miglior tecnico al mondo: riesce a migliorare i suoi calciatori e la sua carriera parla per se'", ha detto l'attaccante belga a Inter TV.

"Ho scelto l'Inter per il progetto del club - ha proseguito Lukaku - . Penso che stia andando nella direzione giusta e io avevo bisogno di una nuova sfida. Qui ci sono le basi per fare molto bene. Voglio aiutare questa squadra a fare qualcosa di importante, con il mio impegno e la mia grande voglia di fare. Piedi per terra, ma spero avremo grandi risultati a fine stagione".

"Voglio ringraziare il presidente Steven Zhang e il ceo Sport, Giuseppe Marotta, per la fiducia che hanno posto in me. Sono felicissimo di essere qui all'Inter. Il messaggio per i tifosi nerazzurri è chiaro: Inter is not for everyone. Forza Inter!", ha concluso Lukaku, fresco di maglia numero 9.

L'ABBRACCIO CON CONTE

