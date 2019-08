Inter, Lukaku sbarca di notte: è delirio a Malpensa

NUOVO IDOLO

Big Rom sorride. È notte fonda a Milano e c'è chi ha preferito restare sveglio per accogliere il nuovo idolo con cori incessanti. Romelu Lukaku sorride: la sua lunga giornata è cominciata così, alle 2, gusto un assaggio per capire cosa lo aspetta. I tifosi dell'Inter sono già pazzi di lui: la telenovela è finita e ora si aspetta solo l'annuncio ufficiale. Il primo derby d'Italia, intanto, è stato vinto.

Lukaku sosterrà le visite mediche all'Humanitas e presso la sede del Coni, poi firmerà il contratto quinquennale da 7,5 milioni a stagione che lo legherà all'Inter fino al 2024. VOleva solo l'Inter e l'ha ottenuta. L'Inter lo voleva e l'ha acquistato spendendo 65 milioni, più 10 di bonus, più il 10% sulla futura rivendita che andrà al Manchester United. Marotta ha aspettato sulla ""riva del fiume", come ama dire lui, e ha "battuto" Paratici.

Ora la palla passa ad Antonio Conte: ha chiesto lui Big Rom per sostituire Mauro Icardi, fuori dal progetto, ha dovuto aspettare un mesetto e ora si ritroverà un giocatore fuori forma, che con il Manchester United non è mai sceso in campo quest'estate. A un certo punto, storia recentissima, è rimasto a Bruxelles ad allenarsi con l'Anderlecht. Chissà se pagherà davvero la multa di cui parlano in Inghilterra. Di sicuro non ci sta pensando. Quando è atterrato a Milano, sorrideva. Ha avuto quello che voleva, l'Inter.