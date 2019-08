Inter, Lukaku esulta sui social: "Che vittoria, grazie ai tifosi"

"Sono contento per la vittoria!! Forza Inter". Esulta su Instagram Romelo Lukaku, dopo l'esordio in nerazzurro e il primo gol segnato nel poker rifilato dai ragazzi di Antonio Conte al Lecce, a San Siro. Poi, in un altro post, ecco il video di un "golaso" in riscaldamento, salutato da un'ovazione dei tifosi. Fra i primi commenti, ecco spuntare quello dell'ex interista Radja Nainggolan: "Topper". In due storie, il belga dice ancora: "Grazie ai tifosi" e "Dio è il piu' grande".