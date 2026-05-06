Inter, ThuLa a riposo per la Coppa Italia: spazio alla coppia Pio-Bonny

Per questo nel match di sabato sera è possibile che entrambi gli allenatori, anche per non scoprire troppi assi nella manica, facciano molto turnover. Per quanto riguarda l'Inter i primi indiziati per la panchina sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il Toro è reduce da un fastidio al polpaccio, mentre il francese ha trascinato la squadra a suon di gol e assist in questo rush finale. Chivu per la gara di campionato dovrebbe far riposare i due attaccanti principi e optare per la coppia di giovani: Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.