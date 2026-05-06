Inter, ThuLa a riposo per la Coppa Italia: spazio alla coppia Pio-Bonny
Thuram e Lautaro potrebbero stare in panchina nella prima sfida ai biancocelesti nel giro di cinque giorni: la testa è già alla finale del 13 maggio
Dopo la festa, il riposo. L'Inter, con i tre punti nel match contro il Parma, si è laureata campione d'Italia con tre giornate d'anticipo. La stagione dei nerazzurri però non è ancora finita: mercoledì 13 maggio la banda di Chivu si giocherà contro la Lazio la Coppa Italia (trasmessa in esclusiva su Canale5) che, potenzialmente, potrebbe diventare il secondo trofeo della stagione. I leader dello spogliatoio hanno già messo nel mirino l'appuntamento: dopo la delusione dell'anno scorso, quando tutti gli obiettivi sono sfumati sul rettilineo finale, Lautaro e compagni hanno voglia di vittorie e rivalsa. Una fame che nemmeno il 21esimo scudetto ha saziato.
Prima però c'è un'altra partita sempre all'Olimpico, sempre contro i biancocelesti, da onorare. Sabato sera infatti andrà in scena l'antipasto della finalissima di Coppa: una partita che, per entrambe, non porta grandi motivazioni. L'Inter ha già lo scudetto in tasca, la Lazio ha da tempo archiviato il discorso salvezza e potrebbe puntare a mettere pressione all'Atalanta in ottica settimo posto, quello valido per la Conference. Il focus di Sarri e di tutta la rosa biancoceleste però è già proiettato alla coppa che, oltre al trofeo in bacheca, porterebbe in dote la qualificazione alla prossima Europa League.
Per questo nel match di sabato sera è possibile che entrambi gli allenatori, anche per non scoprire troppi assi nella manica, facciano molto turnover. Per quanto riguarda l'Inter i primi indiziati per la panchina sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il Toro è reduce da un fastidio al polpaccio, mentre il francese ha trascinato la squadra a suon di gol e assist in questo rush finale. Chivu per la gara di campionato dovrebbe far riposare i due attaccanti principi e optare per la coppia di giovani: Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.