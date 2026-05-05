il retroscena

Inter, scintille Barella-Troilo: perché l'azzurro si è infuriato

Acerbi era già pronto quando il tecnico, vedendo il centrocampista molto nervoso, ha deciso di cambiare la sostituzione inserendo Frattesi

05 Mag 2026 - 22:30
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"Stai zitto bobo che non vai ai Mondiali". Negli ultimi minuti di Inter-Parma, prima che iniziasse la festa scudetto dei nerazzurri, ci sono stati attimi di tensione tra Nicolò Barella e Mariano Troilo. Le storie tese tra i due sono nate per un fallo duro dell'argentino sul centrocampista nerazzurro. L'ex Cagliari non ha preso bene l'intervento molto deciso, tanto da scacciare via la mano dell'avversario tesa dell'avversario.

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Da lì è nato un battibecco andato avanti per qualche minuto e, in occasione di un angolo a favore dei Ducali, sfociato quasi in un corpo a corpo. Nervosismo che ha costretto Chivu a cambiare la sostituzione: Acerbi aveva svestito la pettorina ed era pronto per fare il suo ingresso in campo, salvo poi doversi risedere all'ultimo momento. Il tecnico romeno aveva notato la situazione potenzialmente esplosiva tra Barella e Troilo e per evitare brutte sorprese che avrebbero potuto rovinare la festa, ha deciso di sostituirlo, usando il suo ultimo cambio per mandare in campo Davide Frattesi. 

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Proprio mentre usciva dal campo, come si può sentire dal Bordocam di Dazn, Barella spiega a Thuram quale fosse stato il motivo del contendere: "Sai che mi ha detto? ‘Stai zitto bobo (termine argentino reso famoso da Messi che significa "scemo") che non vai ai Mondiali’. Ma se neanche lo conoscono in Argentina”, la chiosa del centrocampista nerazzurro. 

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