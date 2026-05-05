Inter, scintille Barella-Troilo: perché l'azzurro si è infuriato

Da lì è nato un battibecco andato avanti per qualche minuto e, in occasione di un angolo a favore dei Ducali, sfociato quasi in un corpo a corpo. Nervosismo che ha costretto Chivu a cambiare la sostituzione: Acerbi aveva svestito la pettorina ed era pronto per fare il suo ingresso in campo, salvo poi doversi risedere all'ultimo momento. Il tecnico romeno aveva notato la situazione potenzialmente esplosiva tra Barella e Troilo e per evitare brutte sorprese che avrebbero potuto rovinare la festa, ha deciso di sostituirlo, usando il suo ultimo cambio per mandare in campo Davide Frattesi.