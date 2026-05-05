Thuram, lo sfottò social a Conte fa impazzire i tifosi dell’Inter: "Adesso... si balla"
Il post Instagram dell’attaccante francese con frecciata al tecnico del Napoli è diventato subito virale
Marcus Thuram grandissimo protagonista della festa per il 21esimo scudetto dell’Inter. Non solo la diretta social con Calhanoglu in cui punge il Milan e i suoi tifosi, l’attaccante francese ha fatto letteralmente impazzire il pubblico nerazzurro con un post su Instagram in cui sfotte neanche troppo velatamente Antonio Conte che è diventato subito virale sul web.
Thuram ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram un album celebrativo del tricolore e tra le immagini della festa, dei fuochi d’artificio e degli abbracci coi compagni di squadra, c’è anche uno scatto di Marcus (sempre con occhiali da sole) e sullo sfondo il volto di Conte su una tv. La didascalia è la ciliegina sulla torta: “Adesso… si balla”.
Già, proprio la frase simbolo del film del quarto scudetto del Napoli “Ag4in”, quella che Conte pronunciò nello spogliatoio azzurro dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Juventus allo Stadium. Una frase che a Napoli è diventata di culto e che apre il docufilm di De Laurentiis: “Adesso siamo in pista e si balla”.