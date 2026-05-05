La festa continua

Thuram, lo sfottò social a Conte fa impazzire i tifosi dell’Inter: "Adesso... si balla"

Il post Instagram dell’attaccante francese con frecciata al tecnico del Napoli è diventato subito virale

05 Mag 2026 - 16:09
videovideo

Marcus Thuram grandissimo protagonista della festa per il 21esimo scudetto dell’Inter. Non solo la diretta social con Calhanoglu in cui punge il Milan e i suoi tifosi, l’attaccante francese ha fatto letteralmente impazzire il pubblico nerazzurro con un post su Instagram in cui sfotte neanche troppo velatamente Antonio Conte che è diventato subito virale sul web. 

Thuram ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram un album celebrativo del tricolore e tra le immagini della festa, dei fuochi d’artificio e degli abbracci coi compagni di squadra, c’è anche uno scatto di Marcus (sempre con occhiali da sole) e sullo sfondo il volto di Conte su una tv. La didascalia è la ciliegina sulla torta: “Adesso… si balla”.

Già, proprio la frase simbolo del film del quarto scudetto del Napoli “Ag4in”, quella che Conte pronunciò nello spogliatoio azzurro dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Juventus allo Stadium. Una frase che a Napoli è diventata di culto e che apre il docufilm di De Laurentiis: “Adesso siamo in pista e si balla”.

Leggi anche

Thuram-Calha, diretta social: "Vogliono vederci morire, quanta cattiveria contro l'Inter"

marcus thuram
inter
scudetto
conte
bar napoli

Ultimi video

00:23
CLIP THURAM-CALHANOGLU PREMIO BIG MATCH 04/05 SRV

Thuram scatenato: "Esiste il premio per chi vince i big match?"

03:40
Rincorsa Champions, chi sta meglio e chi è favorito: c'è una sorpresa...

Rincorsa Champions, chi sta meglio e chi è favorito: c'è una sorpresa...

00:42
Milan, Luka Modric potrebbe rientrare prima del previsto

Milan, Luka Modric potrebbe rientrare prima del previsto

00:26
Barcellona-Real Madrid: domenica 10 maggio alle 20.45 su Rete 4

Barcellona-Real Madrid: domenica 10 maggio alle 20.45 su Rete 4

01:12
Milan, senza Champions Allegri in bilico

Milan, senza Champions Allegri in bilico

01:38
Che bufera su Mbappè

Che bufera su Mbappè

02:35
Il libro di Pellegatti

Pellegatti presenta il suo libro: che nostalgia per il grande Milan

01:46
Non c'è due senza tre?

Non c'è due senza tre: quale futuro per Conte?

01:56
Vlahovic uomo Champions

La Juve si aggrappa a Vlahovic

01:48
Milan, la crisi del gol

Milan, la crisi del gol: che distacco dall'Inter

02:28
Calha e Thuram che bomber

Calha e Thuram che bomber

02:26
Scudetto made in Chivu

Inter, scudetto made in Chivu

00:28
Lazio, Sarri polemico

Lazio, Sarri polemico sul calendario

01:58
Super volata Champions

Super volata Champions: in tre per due posti

00:25
Lazio-Inter: mercoledì 13 maggio alle 21.00 su Canale 5

Lazio-Inter: mercoledì 13 maggio alle 21.00 su Canale 5

00:23
CLIP THURAM-CALHANOGLU PREMIO BIG MATCH 04/05 SRV

Thuram scatenato: "Esiste il premio per chi vince i big match?"

I più visti di Inter

CLIP STRISCIONE CHIVU TIENE CONTE AL GUINZAGLIO TIFOSI INTER PRE PARMA 03/05 SRV

Chivu tiene Conte al guinzaglio: spunta lo striscione a San Siro

Inter, a San Siro è festa scudetto

Inter, un punto per il 21esimo scudetto: col Parma basta un pari per essere campione

Inter, pronta la festa in un San Siro esaurito e per le vie di Milano: per la Coppa c'è da aspettare

Lautaro Martinez: "Non era facile ripartire dopo aver perso tutto, ma quando vinci devi continuare a vincere"

SRV RULLO INTER, IN CINQUE AL TERZO SCUDETTO (MUSICATO) 4/5 SRV

Quelli del Tris: i fantastici 5 dell'Inter da scudetto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:48
Bufera Insigne a Pescara, i tifosi: "Accaduto qualcosa di vergognoso, chi ha sbagliato pagherà"
17:35
Juve, Locatelli multato per una simulazione: tifosi bianconeri infuriati sui social
16:00
Aldair incontra i tifosi al "Collect It" di Roma
15:59
Serie D, il tribunale federale rigetta l'istanza della Reggina contro il Messina
14:45
Real, Mbappé risponde alle critiche: "Impegno e lavoro sempre al top"