Thuram, lo sfottò social a Conte fa impazzire i tifosi dell’Inter: "Adesso... si balla"

Thuram ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram un album celebrativo del tricolore e tra le immagini della festa, dei fuochi d’artificio e degli abbracci coi compagni di squadra, c’è anche uno scatto di Marcus (sempre con occhiali da sole) e sullo sfondo il volto di Conte su una tv. La didascalia è la ciliegina sulla torta: “Adesso… si balla”.