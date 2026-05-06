"Geniale e imprevedibile", "Fiero rivale, impossibile da odiare": il saluto dei social a Beccalossi

C'è chi esalta la sua genialità e imprevedibilità, chi ricorda il suo animo buono e difficile da odiare, anche da avversario. Di certo, la morte di Evaristo Beccalossi ha toccato nel profondo tutti gli sportivi italiani, che anche nei messaggi social sottolineano come lo storico centrocampista dell'Inter fosse un "simbolo di un calcio che non c'è più".