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LE REAZIONI

"Geniale e imprevedibile", "Fiero rivale, impossibile da odiare": il saluto dei social a Beccalossi

I messaggi dei tifosi e dei club dopo la morte dell'ex centrocampista dell'Inter 

06 Mag 2026 - 09:27
19 foto

C'è chi esalta la sua genialità e imprevedibilità, chi ricorda il suo animo buono e difficile da odiare, anche da avversario. Di certo, la morte di Evaristo Beccalossi ha toccato nel profondo tutti gli sportivi italiani, che anche nei messaggi social sottolineano come lo storico centrocampista dell'Inter fosse un "simbolo di un calcio che non c'è più".

Dalla Lega Serie A ai rivali del Milan, fino ad ex calciatori e semplici appassionati: il ricordo di Beccalossi diventa collettivo su X e su Instagram. 

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