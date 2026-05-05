Un doblete storico e la prima stella d'argento: la testa dell'Inter è già alla Coppa Italia

Scudetto Inter, anche Napoli e Milan "protagoniste" della festa: i tifosi nerazzurri bruciano le maglie
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Lo scudetto appena conquistato e i piani futuri di mercato non distraggono l'Inter dall'altro obiettivo rimasto: la Coppa Italia
Oggi secondo giorno di riposo concesso da Cristian Chivu alla squadra dopo la conquista del ventunesimo scudetto, l'Inter riprenderà ad allenarsi domani verso la sfida di sabato alle 18 contro la Lazio in campionato, un bell'antipasto di ciò che succederà, sempre all'Olimpico, quattro giorni dopo: in palio l'ultimo trofeo italiano stagionale, la finale di Coppa Italia (diretta ore 21 in esclusiva Mediaset su Canale 5 e Sportmediaset.it).
Come dimostrano le parole a caldo di tanti dei protagonisti interisti, da Barella a Chivu fino a Marotta, tra i giusti festeggiamenti per la vittoria del campionato e la programmazione futura del mercato che verrà c'è ancora tanto margine nella testa, nelle gambe e nella pancia del gruppo per provare a conquistare un doblete mai avvenuto nella storia nerazzurra: le uniche due volte in cui l'Inter ha fatto doppietta scudetto e Coppa Italia, infatti, sono stati il 2006, annata particolare per via di Calciopoli e comunque arricchita pure dalla vittoria della Supercoppa Italiana, e il 2010 in cui era arrivata anche la Champions League. Mai, dunque, in 118 anni di storia si è fatta la "sola" accoppiata campionato-Coppa Italia.
Battere la Lazio, che è in un buon momento di forma come dimostra il successo in rimonta ieri contro la Cremonese, significherebbe anche arrivare a dieci Coppe Italia in bacheca. Un traguardo importante e che potrebbe portare... una coccarda in più sulla maglia. Sebbene infatti non sia esplicitamente previsto dal regolamento, il presidente Marotta ha anticipato che potrebbe chiedere di apporre una stella d'argento (poiché quella d'oro è per i dieci scudetti) sopra la coccarda destinata ai vincitori della Coppa Italia. Un simbolo di cui avrebbe già potuto beneficiare la Juventus nel 2015 ma per il quale non era stata fatta mai richiesta.
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