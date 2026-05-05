Un doblete storico e la prima stella d'argento: la testa dell'Inter è già alla Coppa Italia

Come dimostrano le parole a caldo di tanti dei protagonisti interisti, da Barella a Chivu fino a Marotta, tra i giusti festeggiamenti per la vittoria del campionato e la programmazione futura del mercato che verrà c'è ancora tanto margine nella testa, nelle gambe e nella pancia del gruppo per provare a conquistare un doblete mai avvenuto nella storia nerazzurra: le uniche due volte in cui l'Inter ha fatto doppietta scudetto e Coppa Italia, infatti, sono stati il 2006, annata particolare per via di Calciopoli e comunque arricchita pure dalla vittoria della Supercoppa Italiana, e il 2010 in cui era arrivata anche la Champions League. Mai, dunque, in 118 anni di storia si è fatta la "sola" accoppiata campionato-Coppa Italia.