Inter, Lautaro: "Vogliamo vincere la Champions e fare la storia di questo club"

In dubbio fino all'ultimo, Lautaro Martinez ha sorpreso tutti e trascinato l'Inter nel primo tempo contro il Barcellona nella semifinale di Champions League. Un gol e un rigore procurato dall'argentino, una gara da capitano vero vissuta col ricordo di quanto successo all'andata con quell'infortunio che rischiava di fargli saltare il ritorno: "All'andata abbiamo sofferto ma abbiamo fatto un lavoro incredibile contro una squadra di valore. Ero in difficoltà perché ho sentito la gamba diversa, non riuscivo ad alzarla nei primi due giorni e piangevo perché non era quello che volevo. Ho fatto doppia seduta tutta la settimana per recuperare anche se non stavo al 100%. Sono sceso in campo, sono fatto così e vivo il calcio così".