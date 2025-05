Inter, Frattesi non ci crede: "È successo l'incredibile". Sommer: "La squadra è stata super"

Emozionato Federico Dimarco: "Non ho parole per quello che è successo. Sappiamo che ci sono due squadre incredibili, in finale per giocarcela. Ci sono stati tanti momenti nella partita, siamo stati sul pezzo. Come San Siro non c'è niente. Inzaghi? È il nostro capo, ci indica la via e lo fa sempre bene anche nei momenti di difficoltà. Bisogna fargli i complimenti, è arrivato qua dopo che abbiamo perso lo scudetto col Milan e poi ce lo siamo guadagnati".