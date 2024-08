Inter: Lautaro resta in dubbio contro l'Atalanta, recuperato de Vrij 

INTER

Nessuna lesione per il capitano nerazzurro che però continua a lavorare a parte. L'olandese è tornato ad allenarsi in gruppo

© Getty Images Dopo aver saltato la prima uscita in campionato dell'Inter contro il Lecce davanti al pubblico di San Siro, che ha salutato Lautaro Martinez rischia di non esserci anche venerdì sera contro l'Atalanta nella seconda uscita casalinga di fila. Il capitano nerazzurro, che non ha lesioni all'adduttore ma una leggera elongazione - come riporta il Corriere dello Sport - anche oggi si è allenato a parte proseguendo nel suo percorso di recupero e dunque la sua presenza contro i bergamaschi è in forse. I dubbi verranno sciolti nei prossimi due giorni. Non dovesse farcela, Simone Inzaghi riproporrà in attacco la coppia Thuram-Taremi vista contro il Lecce. E il Toro si rivedrà a Monza dopo la sosta.

Vedi anche inter Inzaghi: "L'Inter ha sempre fame, Lautaro da valutare per l'Atalanta" "Lautaro abbiamo deciso di non rischiarlo, vedremo giorno per giorno se ci sarà venerdì", aveva detto Inzaghi sabato sera dopo la vittoria sul Lecce, lasciando appunto il dubbio sul rientro immediato del capitano. Contro l'Atalanta il tecnico nerazzurro ritroverà invece de Vrij, reduce da un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra: il difensore olandese ha svolto quasi tutto l'allenamento con il resto del gruppo: martedì è previsto il pieno reintegro in squadra.