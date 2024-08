Inzaghi: "L'Inter ha sempre fame, Lautaro da valutare per l'Atalanta"

Darmian e Calha piegano il Lecce











































Dopo la vittoria col Lecce, Simone Inzaghi è soddisfatto della prova dell'Inter. "I ragazzi sono stati bravi perché giocare con questo caldo è molto difficile - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. La fame ci vuole sempre, ma basta star tranquilli perché i ragazzi si stanno allenando bene". "Dopo il pareggio di Genova non eravamo contenti perché vogliamo sempre vincere, ma a Marassi avevo già visto segnali positivi", ha aggiunto. "Lautaro? Non so se ce la farà per la prossima partita. Insieme allo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo - ha continuato -. Lui avrebbe voluto giocare perché è generoso, ma siamo alle prime partite e ho la fortuna di avere anche altri giocatori. Ore cercheremo di recuperarlo per l'Atalanta".