Lautaro Martinez: "Anche la Champions tra gli obiettivi, Inter gruppo di fratelli"

Inter saldamente in testa al campionato e in attesa del recupero contro l'Atalanta che potrebbe proiettarla a +12 sulla Juventus ma i nerazzurri non dimenticano la Champions League, come conferma Lautaro Martinez alla Uefa: "Ogni trofeo è un obiettivo per un club come l'Inter". Il capitano nerazzurro descrive l'atmosfera che si vive in spogliatoio: "Facciamo parte di un gruppo di fratelli e amici che remano nella stessa direzione, sia che uno giochi o che non giochi".