Inter, Inzaghi: "Squadra carica e motivata, dovremo indirizzare gli episodi"

VERSO INTER-MILAN

Il tecnico nerazzurro: "Vogliamo la finale di Coppa Italia, in estate arriverà un vice Brozovic"

Dopo lo 0-0 dell'andata, l'Inter targata Inzaghi si prepara al ritorno del derby di Coppa Italia. E il tecnico nerazzurro ha le idee chiare sul secondo round con i rossoneri. "La squadra è carica e motivata, vogliamo la finale - ha spiegato -. Vista anche la regola dei gol in trasferta, gli episodi saranno determinanti e dovremo essere bravi a indirizzarli e a tenere la concentrazione alta per tutto il match". "In estate prenderemo un vice-Brozovic", ha aggiunto.

LA CONFERENZA DI INZAGHI

Come sta la squadra

"La squadra arriva a questa semifinale carica e motivata. Sappiamo l'importanza della sfida e quello che rappresenta per i tifosi e per la società. Arriviamo da tre vittorie consecutive e stiamo preparando bene al gara"

L'importanza del match e Lautaro

"Un allenatore ha sempre tanti dubbi e scelta da fare quotidianamente. Mancano ancora due allenamenti e cercherò di scegliere il meglio. Per il rush finale del campionato, dobbiamo scindere le due competizioni. Sappiamo che siamo in corsa per entrambi gli obiettivi e che stiamo facendo un ottimo percorso considerato che a gennaio abbiamo già vinto la Supercoppa"

Favoriti nel derby?

"Abbiamo visto tre derby quest'anno e sappiamo che domani vogliamo vincerla perché vogliamo andare in finale. Avremmo potuto ottenute di più negli altri derby, ma ragionando sappiamo che gli episodi sono determinanti in certe partite e sappiamo che dovremo essere più bravi a indirizzarli in certe situazioni. Sappiamo che c'è una finale in palio e che sarà una gara importantissima"

Cosa servirà

"La concentrazione, sapendo dell'importanza del gol in trasferta, dovrà essere massima in ogni momento sapendo che affrontiamo un avversario di valore che sta facendo bene. Dobbiamo restare concentrati fino alla fine"

L'approccio al match e la regola dei gol in trasferta

"Per i gol in trasferta ne avevamo discusso già all'andata, ma ora è troppo tardi. Il mio parere è che bisognava fare come in Europa, ma ora è giusto andare avanti così. Per il ritorno dovremo avere massima concentrazione perché ogni momento del match può rivelarsi decisivo"

La spinta dello stadio

"Domani giochiamo nel nostro stadio con un pubblico incredibile che ci ha sempre trascinato in questa stagione. Sappiamo che non saremo soli, sapendo che sarà una gara importante con una posta in palio molto alta"

Ancora a secco nei derby

"Sono stati tre derby diversi quest'anno. Quelli di campionato li abbiamo giocati molto bene, nell'ultimo le squadre si sono equivalse sapendo che ci sarebbe stato il ritorno e, con la regola dei gol in trasferta, il match è risultato più bloccato. Domani avremo una grande occasione per provare a vincere il primo derby"



Le ricadute sul campionato

"Questa partita ha una grande importanza e vale una finale. Ma dovremo essere bravi a scindere le due competizioni. Domani la priorità sarà la Coppa Italia, poi, indipendentemente dal risultato, ci concentreremo sulla Roma perché sarà un match decisivo per il nostro campionato"

Vice Brozovic

"Sappiamo dell'importanza che ha Brozovic. Sfortunatamente è mancato per un periodo che è coinciso con quello meno brillante della squadra. Ci sono state partite in cui ha giocato Barella, poi Vecino e Calhanoglu. Anche Vidal ha fatto molto bene negli ultimi minuti a Liverpool. Sappiamo che è un ruolo in cui alle spalle di Marcelo abbiamo mezzeali più che play, ma tutti hanno dato il massimo. Con la società se n'è parlato e probabilmente prenderemo qualcuno, ma adesso non mi interessa perché abbiamo 40 giorni da fare nel migliore dei modi"

Obbligatorio vincere

"La squadra sa che deve vincere e fare la partita. Ci sono già passato con la Lazio in una situazione simile e so che a livello mentale e fisico sarà una partita molto dispendiosa"

Intesa Dzeko-Lautaro

"Ho cinque attaccanti in buona condizione che meriterebbero di giocare. Poi farò delle scelte, ma penso che tutti possano giocare tra di loro senza problemi. Poi toccherà a me scegliere chi far giocare all'inizio e chi far entrare a gara in corso"

La scelta degli attaccanti

"La scelte dipendono dalle gare. Dzeko e Correa han lavorato bene nell'ultima partita, poi chi è entrato ha fatto altrettanto bene e ha segnato anche"