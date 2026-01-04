Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
QUI INTER

Inter, Kolarov: "Dal girone di ritorno inizia un nuovo campionato"

L'allenatore in seconda dei nerazzurri dopo il successo sul Bologna: "Lautaro è così anche in allenamento"

di Marco Mugnaioli
04 Gen 2026 - 23:42
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

“Difficile mantenere il suo livello, ma ci provo…”. Dopo la partita contro il Bologna Cristian Chivu diserta le interviste con le tv a causa della mancanza di voce e al suo posto si presenta il tecnico in seconda dell'Inter, Aleksandar Kolarov: "Grande vittoria ma tante occasioni sprecate? Anche a Riad avevamo sfruttato poco le nostre occasioni e stasera volevamo che andasse diversamente, la squadra dal nostro punto di vista ha cominciato subito dal primo minuto a giocare bene".

Ancora una volta è stato decisivo Lautaro: "È il nostro capitano e leader, vorrei sottolineare che lui gioca così anche in allenamento, non ne ha mai sbagliato uno. Per quanto riguarda la sua posizione l'abbiamo preparata così, lui è talmente bravo nel capire come e dove muoversi come nell'occasione del primo gol". 

Chi urla di più tra Chivu e Inzaghi? "Chivu sembra uno calmo, ma non lo è per nulla - ha svelato Kolarov - Cristian urla di più rispetto a Simone, non ero mai così vicino a Inzaghi però come sono con Chivu". 

Il più grande merito del tecnico? "Non volevamo stravolgere nulla, volevamo aggiungere altre cose. La squadra è andata vicina a vincere tutto lo scorso anno, noi abbiamo toccato alcuni punti umani e lavorando tanto sul campo e la squadra sta prendendo una piega importante. Da quando comincia il girone di ritorno comincia un nuovo campionato, siamo primi in classifica e vogliamo restare là, ma c'è tanto da fare e lavorare". 

Leggi anche

L'Inter vendica Riad: Bologna travolto e nuovo sorpasso al Milan in vetta | PAGELLE

chivu
inter
bologna
kolarov

Ultimi video

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:06
Verona-Torino 0-3: gli highlights

Verona-Torino 0-3: gli highlights

03:11
Inter-Bologna 3-1: gli highlights

Inter-Bologna 3-1: gli highlights

02:12
Fiorentina-Cremonese 1-0: gli highlights

Fiorentina-Cremonese 1-0: gli highlights

02:54
Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

02:02
Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

02:03
Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

01:00
MCH DEL PIERO COPPA DEL MONDO MCH

La Coppa del Mondo a Riad: c'è Del Piero a custodirla

01:00
MCH BENFICA ESTORIL 3-1 MCH

Pavlidis fa felice Mourinho: tripletta contro l'Estoril

02:18
DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

01:22
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

00:57
DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

I più visti di Inter

DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

Inter, ecco le maglie 2026/27: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball

Chivu: "Cancelo? Parlo solo dei miei, li amo. Sorrido alle polemiche scudetto"

DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

Moratti: "Sì, ora sto meglio: sono stato fortunato. Chivu uomo enorme, Lautaro anima interista"

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Vanoli
23:45
Vanoli, stop al silenzio stampa: “Campionato riaperto, ma è lunga. Solomon? Abbiamo aggiunto qualità”
23:29
Inter, Chivu non parla nel dopo partita
23:27
Bologna, Italiano: "Prestazione non all'altezza, sovrastati dall'Inter"
23:23
Inter, Zielinski: "Sono contento, Chivu mi dà fiducia e libertà"
23:20
Inter, Lautaro: "Piano gara riuscito alla grande, vado a casa contento"