Inter, Kolarov: "Dal girone di ritorno inizia un nuovo campionato"

“Difficile mantenere il suo livello, ma ci provo…”. Dopo la partita contro il Bologna Cristian Chivu diserta le interviste con le tv a causa della mancanza di voce e al suo posto si presenta il tecnico in seconda dell'Inter, Aleksandar Kolarov: "Grande vittoria ma tante occasioni sprecate? Anche a Riad avevamo sfruttato poco le nostre occasioni e stasera volevamo che andasse diversamente, la squadra dal nostro punto di vista ha cominciato subito dal primo minuto a giocare bene".
Ancora una volta è stato decisivo Lautaro: "È il nostro capitano e leader, vorrei sottolineare che lui gioca così anche in allenamento, non ne ha mai sbagliato uno. Per quanto riguarda la sua posizione l'abbiamo preparata così, lui è talmente bravo nel capire come e dove muoversi come nell'occasione del primo gol".
Chi urla di più tra Chivu e Inzaghi? "Chivu sembra uno calmo, ma non lo è per nulla - ha svelato Kolarov - Cristian urla di più rispetto a Simone, non ero mai così vicino a Inzaghi però come sono con Chivu".
Il più grande merito del tecnico? "Non volevamo stravolgere nulla, volevamo aggiungere altre cose. La squadra è andata vicina a vincere tutto lo scorso anno, noi abbiamo toccato alcuni punti umani e lavorando tanto sul campo e la squadra sta prendendo una piega importante. Da quando comincia il girone di ritorno comincia un nuovo campionato, siamo primi in classifica e vogliamo restare là, ma c'è tanto da fare e lavorare".