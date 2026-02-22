Cremonese, Nicola vede il bicchiere mezzo pieno: "Per un'ora tenuto bene il campo"

"A nessuno fa piacere perdere, ma alla fine la Roma l'ha sbloccata su palla inattiva. Per un'ora però ho visto una squadra organizzata e che ha tenuto bene il campo". Lo ha detto Davide Nicola, tecnico della Cremonese, a DAZN dopo il ko contro la Roma. "Venire all'Olimpico e fare punti non è mai semplice, ma la Cremonese ci ha creduto", ha aggiunto. E poi ancora: "Indubbiamente ci sono ancora cose da migliorare e ci sarann sempre. Ma credo che dal punto di vista della pericolosità almeno nel primo tempo abbiamo creato tanto. Potevamo sfruttare meglio certe ripartenze". Nicola ha poi concluso: "Oggi abbiamo incontrato una squadra che ha giocatori bravi su palla inattiva. Cristante si sa che è bravo a giocare sul primo palo. A me piace rimarcare anche il merito degli altri".