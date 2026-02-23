Lecce-Inter, i fischi a Bastoni non erano dei tifosi giallorossi. La teoria social

23 Feb 2026 - 09:47

Il Corriere dello Sport torna sui fischi ad Alessandro Bastoni durante Lecce-Inter. Mentre la Curva Nord giallorossa restava concentrata esclusivamente sul sostegno ai propri beniamini, la contestazione spontanea è piovuta dal resto dello stadio, alimentando sui social (da parte di utenti salentini) la teoria che a fischiare fossero i cosiddetti "rinnegati" - leccesi che tifano le big - più che i sostenitori locali. 

