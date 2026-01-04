Serie A, l'Inter travolge il Bologna e torna in vetta: 3-1

LE STATISTICHE

Solo Alessandro Altobelli (otto), Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi (nove entrambi) contano più campionati diversi con almeno 10 gol all'attivo nella storia dell'Inter rispetto a Lautaro Martínez (sette - 10 gol nella Serie A in corso). Implacabile.

Lautaro Martínez (125) ha eguagliato Gonzalo Higuaín come quarto miglior marcatore di nazionalità sportiva argentina nella storia della Serie A.

Lautaro Martínez (cinque contro il Bologna) è il primo giocatore dell’Inter a segnare almeno una rete in cinque gare casalinghe di fila contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, nonché il primo calciatore in generale a raggiungere questo traguardo nel massimo torneo da Paulo Dybala (sei contro il Milan, tra il 2015 e il 2019).

L'Inter ha ottenuto cinque successi consecutivi per la prima volta in questa Serie A e più in generale per la prima volta dal periodo compreso tra novembre 2024 e gennaio 2025 (sei in quel caso).

Nessuna squadra ha vinto più partite casalinghe in Serie A da inizio 2025 rispetto all’Inter (14, come la Roma).

Solamente Arsenal (11) e Tottenham (10) hanno segnato più gol da calcio d'angolo rispetto all'Inter in questa stagione nei cinque principali campionati europei (nove, come il Lens).

Lautaro Martínez è andato a bersaglio in cinque presenze di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Dalla sua stagione d'esordio in Serie A (2018/19), Lautaro Martínez è il giocatore che ha registrato più partite con almeno un gol e almeno un assist nel massimo torneo (16).

L’Inter (13V, 4P) ha terminato senza pareggiare le sue prime 17 partite di un singolo campionato di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Dalla stagione della sua prima rete in Serie A (dal 2015/16), Piotr Zielinski è uno dei soli tre centrocampisti attualmente nel torneo con più di 15 gol realizzati da fuori area: 16, meno solo di Hakan Çalhanoglu e Ruslan Malinovskyi (19 entrambi) nel periodo.

Marcus Thuram ha segnato un gol in due partite casalinghe consecutive (vs Como e Bologna) per la terza volt in carriera in Serie A, la prima dal dicembre 2024 (vsParma e Como in quel caso).

Piotr Zielinski (due gol in questo campionato) è uno dei soli tre centrocampisti che hanno segnato più di una rete in ciascuna delle ultime 11 stagioni (dal 2015/16) nei cinque principali campionati europei, assieme ad Hakan Çalhanoglu e Kevin De Bruyne.

Piotr Zielinski ha segnato il suo secondo gol in 14 presenze in questo campionato, eguagliando il numero di reti realizzate nelle 26 partite disputate nello scorso torneo di Serie A.

Santiago Castro (cinque gol in questo campionato) è diventato il primo giocatore del Bologna a segnare almeno cinque reti in due diverse stagioni di Serie A prima di compiere 22 anni a partire da Stefano Chiodi (che ci riuscì nel 1975/76, nel 1976/77 e nel 1977/78).

Il Bologna non ha vinto cinque partite di fila in campionato (2N, 3P) solo per la seconda volta sotto la gestione di Vincenzo Italiano, dopo i sei inanellati tra lo scorso aprile e agosto (2N, 4P in quel caso).

Il Bologna ha perso una partita in trasferta in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (vs Milan) interrompendo una striscia di sei gare esterne senza sconfitte (3V, 3N) nella competizione.