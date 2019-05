Inter ko a Napoli, Eder punge su Twitter: messaggio a Spalletti?

20/05/2019

L'Inter al San Paolo ha vissuto una serata molto difficile che rischia di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League (qui tutte le combinazioni) e dopo il ko contro il Napoli, nella notte, alla delusione si è aggiunto anche il tweet al veleno di un ex interista, Éder, che ha usato parole forti nei confronti di una persona legata al suo passato in nerazzurro, ma il destinatario è misterioso: “La presunzione può gonfiare un uomo, ma non lo farà mai volare. Vedi i fantasmi...”