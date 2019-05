Serie A, lotta per la Champions: tutte le combinazioni

19/05/2019

A una giornata dal termine della Serie A ci sono ancora due posti da assegnare per la Champions League della prossima stagione, con quattro squadre ancora in corsa: Atalanta, Inter, Milan e Roma si giocheranno l'accesso alla prima competizione europea, raggiungendo Juventus e Napoli già qualificate da tempo. L'Atalanta ospiterà il Sassuolo pur giocando al Mapei Stadium, l'Inter riceverà la visita dell'Empoli impegnato nella lotta salvezza mentre il Milan giocherà in casa della Spal già salva. La Roma attenderà un miracolo sportivo contro il Parma nel giorno dell'addio a De Rossi. Ecco tutte le combinazioni.



La classifica recita così:

Atalanta 66 punti

Inter 66;

Milan 65;

Roma 63;



ATALANTA IN CHAMPIONS

Battendo il Sassuolo;

Pareggiando col Sassuolo e il Milan non batte la SPAL.



INTER IN CHAMPIONS

Battendo l'Empoli;

Pareggiando con l'Empoli e il Milan non batte la SPAL.

Perdendo con l'Empoli ma senza vittorie di Milan e Roma.



MILAN IN CHAMPIONS

Battendo la SPAL e l'Inter non batte l'Empoli;

Battendo la SPAL e l'Atalanta non batte il Sassuolo.

Pareggiando con la SPAL con Inter e Atalanta battute e Roma vittoriosa col Parma, per la classifica avulsa.



ROMA IN CHAMPIONS

Battendo il Parma, Milan e Inter sconfitte per la classifica avulsa;



LA CLASSIFICA AVULSA

In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre si fa ricorso alla classifica negli scontri diretti tra le squadre impegnate, salvo poi passare alla differenza reti nelle sfide in caso di ulteriore parità e poi alla differenza reti in generale.



Con Atalanta e Milan a pari punti in Champions va il Milan.

Con Inter e Milan a pari punti, in Champions va l'Inter.

Con Atalanta, Inter e Milan a pari punti, in Champions vanno Atalanta e Inter.

Con Atalanta, Inter e Roma a pari punti, in Champions vanno Atalanta e Roma (rispettivamente 6 punti contro i 4 della Roma e i 3 dell'Inter).

Con Atalanta, Inter, Milan e Roma a pari punti, in Champions vanno Inter e Milan.