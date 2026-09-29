Stones multato per eccesso di velocità e uso di telefono alla guida: mille euro di multa
John Stones dovrà pagare una multa da 1000 euro per aver superato i limiti di velocità e aver utilizzato il telefono alla guida. L'episodio risale al maggio scorso
Non il periodo più indimenticabile della vita per John Stones. Il centrale interista sta cercando di recuperare dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Difficilmente l'inglese rientrerà tra i convocati di Chivu per Inter-Parma. Ma non solo.
Il Daily Mail riferisce che l'ex City dovrà pagare una multa di 666 sterline inflitta dalla magistratura inglese per un incidente avvenuto a maggio scorso a Knutsford, nel Cheshire, nei pressi di Manchester. A questo si aggiungono le spese processuali e un supplemento per le vittime pari a 386 sterline. Stones ha ammesso di aver superato il limite di velocità di quasi 50 chilometri orari a bordo della sua Range Rover "Urban" da 150mila sterline.
Oltretutto, il difensore era stato sorpreso dagli agenti mentre utilizzava il proprio smartphone. L'episodio risalirebbe all'8 maggio, giorno precedente a Manchester City-Brentford. Oltre alla sanzione pecuniaria, al 32enne inglese sono stati decurtati quattro punti dalla patente.