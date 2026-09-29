L'ACCADUTO

Stones multato per eccesso di velocità e uso di telefono alla guida: mille euro di multa

John Stones dovrà pagare una multa da 1000 euro per aver superato i limiti di velocità e aver utilizzato il telefono alla guida. L'episodio risale al maggio scorso 

29 Set 2026 - 16:19
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Non il periodo più indimenticabile della vita per John Stones. Il centrale interista sta cercando di recuperare dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Difficilmente l'inglese rientrerà tra i convocati di Chivu per Inter-Parma. Ma non solo.

Il Daily Mail riferisce che l'ex City dovrà pagare una multa di 666 sterline inflitta dalla magistratura inglese per un incidente avvenuto a maggio scorso a Knutsford, nel Cheshire, nei pressi di Manchester. A questo si aggiungono le spese processuali e un supplemento per le vittime pari a 386 sterline. Stones ha ammesso di aver superato il limite di velocità di quasi 50 chilometri orari a bordo della sua Range Rover "Urban" da 150mila sterline.

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Oltretutto, il difensore era stato sorpreso dagli agenti mentre utilizzava il proprio smartphone. L'episodio risalirebbe all'8 maggio, giorno precedente a Manchester City-Brentford. Oltre alla sanzione pecuniaria, al 32enne inglese sono stati decurtati quattro punti dalla patente. 

john stones

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