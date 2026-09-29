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Chiamatelo Diouf 'il duttile', dall'Inter ai Bleus: con il sogno di tornare... al centro

Chivu lo impiega come quinto di destra, Zidane lo ha schierato terzino sinistro: "L'importante è aiutare la squadra ma..."

29 Set 2026 - 11:25
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Chiamatelo Diouf il duttile. Ha ammesso di voler tornare a fare il centrocampista, "perché sono cresciuto in quel ruolo e in quella posizione ho tutti i miei riferimenti" ma al momento il francese classe 2003 sta dove i suoi allenatori lo mettono e dove serve. Nell'Inter mister Chivu lo utilizza come quinto di destra in attesa di avere a disposizione Spence, prelevato dal Tottenham nel corso del mercato estivo per circa 30 milioni di euro proprio per andare a riempire la casella lasciata vuota da Dumfries. E l'esperimento funziona. Dal canto suo il ct della Francia Zinedine Zidane lo ha fatto esordire come terzino sinistro nell'undici titolare della sfida di Nations League contro il Belgio, e Diouf se l'è cavata bene strappando un'abbondante sufficienza.

"Era la mia prima volta come terzino sinistro, ma gioco con calciatori di qualità, il che aiuta, e l'allenatore mi ha dato parecchie istruzioni prima della partita - ha detto Andy Diouf nel dopo gara - In nazionale come all’Inter sono in una posizione che non è necessariamente la mia. La cosa più importante è essere in campo e aiutare la squadra". E venerdì Diouf, nella sfida allo Stade de France contro l'Italia per la terza giornata di Nations League, si troverà di fronte qualche compagno di squadra. "Nell'Italia ci sono diversi giocatori dell'Inter, sarò felice di rivederli. Sarà un bel match, la mia prima volta allo Stade de France e non vedo l'ora. Il calcio italiano sta trovando una nuova generazione di ottimi giocatori".

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