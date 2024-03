Inter: Inzaghi ritrova Thuram e Acerbi, pronti per il Genoa

INTER

Il difensore e l'attaccante hanno aumentato i carichi di lavoro e sono pronti a tornare in gruppo. Il turco rientrerà a Bologna in ottica Champions

© inter.it 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter riprende ad allenarsi dopo il giorno di riposo in vista del posticipo di lunedì sera a San Siro contro il Genoa e per Simone Inzaghi ci sono già due buone notizie: Acerbi e Thuram torneranno a disposizione. Il difensore, reduce da un risentimento muscolare al soleo, e l'attaccante, che aveva rimediato una elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra nel primo round della doppia sfida degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, nella giornata di giovedì - ad Appiano al lavoro solo gli infortunati - hanno aumentato i carichi di lavoro dando risposte positive sulle loro condizioni e dunque ricominceranno a lavorare con la squadra. Acerbi, assente dalla sfida contro la Roma del 10 febbraio, potrebbe riprendere il suo posto nel tre di difesa (dove mancherà lo squalificato Bastoni). Discorso diverso invece per il francese, destinato ad andare in panchina ed entrare eventualmente a gara in corso, anche in ottica ritorno di Champions, in programma il 13 marzo. Al fianco di Lautaro, Sanchez più di Arnautovic.

Discorso diverso per Calhanoglu, alle prese con un risentimento all'adduttore della coscia destra. Dopo l'Atalanta, il turco salterà anche il Genoa per tornare a disposizione presumibilmente per il Bologna anche se Inzaghi vuole averlo al top per l'Atletico. Al suo posto spazio dunque ancora ad Asllani, da cui il tecnico nerazzurro sta avendo ottime risposte, in cabina di regia tra Barella e Mkhitaryan. Bologna nel mirino anche per Frattesi, per cui si tratterebbe soltanto di una contrattura: giovedì non ha sentito dolore e dunque non è stato necessario sottoporlo ad accertamenti.