Inter, trovato il nuovo main sponsor: 150 milioni da Betsson

NUOVO PARTNER

L'azienda svedese sostituirà Paramount+ sulle maglie nerazzurre dalla prossima stagione

© Getty Images L'Inter avrà un nuovo main sponsor a partire dalla stagione 2024/25. I nerazzurri hanno infatti raggiunto un accordo con il colosso svedese del betting Betsson, che sostituirà Paramount+ e che frutterà alla società circa 30 milioni di euro all'anno per cinque anni come riportato da FcInter1908. Cifre ben più consistenti di quelle che offriva Qatar Airways. Al momento non vi è ancora nessun commento né conferma da parte del club.

Vedi anche Calcio Inter, il nuovo sponsor è una... scommessa: trattativa con Betsson Group La volontà di Betsson di investire pesantemente in Italia è dimostrata dalla nascita di una nuova piattaforma dedicata, Betsson Sport, che avrà come testimonial Francesco Totti.

Resta da capire con quali modalità avverrà la sponsorizzazione. Attualmente, infatti, resta in vigore il decreto dignità, che impedisce accordi di partnership con agenzie di scommesse. Il divieto negli ultimi anni è stato parzialmente aggirato grazie all'allargamento del business delle aziende di betting, che hanno dato vita a canali di news e intrattenimento (nel caso di Betsson ad esempio si tratta di StarCasinò.sport). Vista l'importanza dell'investimento, tuttavia, non è da escludere che all'orizzonte vi sia il varo da parte del governo di una deroga al decreto, come per altro chiede da tempo la Lega Serie A.

Se l'accordo dovesse essere confermato sarebbe il secondo per peso economico, dietro solamente a quello tra Juventus e Jeep (circa 45 milioni di euro a stagione).