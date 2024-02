Inter: risentimento all'adduttore della coscia per Calhanoglu: i tempi per il rientro

Un motivo di preoccupazione per l'Inter nella gioia per la settima vittoria di fila in campionato. Quello legato alle condizioni di Hakan Calhanoglu. Durante la rifinitura ad Appiano, il centrocampista turco ha accusato un fastidio all'adduttore ma ha comunque seguito la squadra a Lecce, restando in panchina per tutta la partita. Gli esami a cui è stato sottoposto in giornata parlando di un "leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra": verrà rivalutato nei prossimi giorni, quindi salterà il recupero di mercoledì con l'Atalanta e il posticipo di lunedì 4 in casa contro il Genoa. L'obiettivo in casa nerazzurra è quello di riaverlo al 100% per la trasferta del 13 marzo a Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico, magari strappando una convocazione per il Bologna (il 9 marzo). Tempi di rientro simili, insomma, a quelli auspicati per Marcus Thuram.