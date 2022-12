Inter, Inzaghi riabbraccia Lautaro: la Lu-La scalpita per il Napoli

INTER

L'argentino rientra stasera a Milano e venerdì si allenerà con i compagni in vista del big-match

© Getty Images Lautaro Martinez è atteso in serata a Milano e nella giornata di venerdì si allenerà con i compagni ad Appiano per la prima volta dopo la vittoria dei Mondiali. Una bella notizia per Simone Inzaghi, ora tentato da schierare la Lu-La sin da primo minuto nel big match del 4 gennaio contro il Napoli. Dopo mesi volati via invano a causa dei guai fisici di Lukaku, la tentazione di scatenarli insieme già contro Osimhen e compagni è forte, ma tutto dipenderà dalla risposta che il Toro darà in campo. L'alternativa è l'impiego di Dzeko con il belga dal primo minuto.

Pur passando da una (meritata) festa all'altra, Lautaro ha garantito a Inzaghi di non aver messo su peso e non aver perso la forma migliore. Dopo 10 giorni di vacanze, però, sarà il campo a dire se il Toro sarà nelle condizioni di giocare dal primo minuto contro il Napoli e riformare così la Lu-La, vista pochissimo nella prima parte di stagione a causa dei guai fisici di Lakaku. Inzaghi è consapevole che le speranze di riaprire il discorso scudetto passano dalla vittoria contro il Napoli e dai gol della coppia regina. Lautaro, pur non avendo giocato un grande Mondiale, è su di giri per il trionfo in Qatar e proverà a portare ad Appiano il suo grande entusiasmo. La speranza di Inzaghi è che quell'entusiasmo contagi Lukaku, finalmente a posto dal punto di vista fisico dopo mesi difficili ma rientrato moralmente a pezzi dopo la cocente eliminazione nella fase a gironi del suo Belgio.

