Inter, avanti tutta per Thuram: pronta l'offerta per convincerlo

mosse nerazzurre

A gennaio il vertice con l'entourage dell'attaccante francese

© Getty Images Dalle parole ai fatti: l'Inter fa sul serio per Marcus Thuram. Dopo aver incontrato in Qatar l'entourage dell'attaccante, rappresentato dall'agenzia Sport Cover, la dirigenza nerazzurra è pronta formalizzare l'offerta. Per convincere il francese, che si libererà a parametro zero a giugno dal Borussia Monchengladbach, è pronto un contratto da 5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Marotta e Ausilio vogliono fare in fretta perché c'è da battere la concorrenza del Newcastle e del Bayern Monaco. I primi giorni del 2023 saranno decisivi per capire se il 25enne francese vestirà nerazzurro la prossima stagione.

L'obiettivo è quello di far firmare Thuram a inizio febbraio quando lo permettono le regole Fifa. L'attaccante è nato a Parma e cresciuto a Torino e quindi l'Italia è una destinazione molto gradita, praticamente la sua seconda casa. Il 25enne, dopo aver giocato e perso la finale del Mondiale, si è preso qualche giorno di vacanza a New York e solo nel 2023 rifletterà sul suo futuro. Giocatore che già nell'estate 2021 è stato vicino all'Inter prima che l'affare saltasse per via di un infortunio. Con un anno e mezzo di distanza la fumata bianca può arrivare.