Inter, riunione anti-crisi: tentativo di riconciliazione dopo le parole di Lautaro

Ovviamente Calhanoglu non era presente fisicamente, perché rientrato da tempo causa infortunio, e non si sa se fosse collegato da remoto, così come i vari Frattesi, Pavard, Bisseck e Zielinski. Il confronto apre dunque un nuovo capitolo in casa nerazzurra: quando la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile attorno al 23 luglio per Cristian Chivu sarà doppio, dare una nuova identità tattica ma anche sistemare le questioni rimaste aperte in spogliatoio. Una cosa che comunque non spaventa il tecnico romeno, che in carriera ha vissuto momenti come e peggiori di questi.