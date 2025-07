Mondiale per club:Jobe squalificato, niente derby tra i fratelli Bellingham

Niente derby in casa per i fratelli Bellingham al Mondiale per club. Jude e Jobe infatti non si affronteranno sabato nei quarti di finale tra Real Madrid e Dortmund: il più piccolo dei due giocatori ha ricevuto un cartellino giallo durante il match tra il Borussia e il Monterrey negli ottavi di finale. Ammonito, Jobe Bellingham ha alzato gli occhi al cielo quando l'arbitro argentino Facundo Tello si è avvicinato a lui con un cartellino giallo in mano. "È molto frustrante per lui, per tutti noi. Era la storia che volevamo scrivere. Non vedeva l'ora di giocare contro suo fratello. Dobbiamo consolarlo un po'" ha detto Sebastian Kehl, direttore sportivo del club tedesco. La squalifica derivante da questa ammonizione lo priverà quindi della sfida con il fratello del Real dopo essere stato già ammonito contro l'Ulsan nella fase a gironi.