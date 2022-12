Inter, si ferma De Vrij: ma Brozovic è tornato e Correa è recuperato

VERSO INTER-NAPOLI

Alla ripresa degli allenamenti notizie agrodolci per Simone Inzaghi in vista del Napoli: Lautaro torna giovedì e vuole subito la maglia da titolare

L’Inter di Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi questa mattina ad Appiano Gentile per preparare lo scontro diretto della ripresa del campionato contro il Napoli a San Siro il 4 gennaio e per il tecnico le notizie sono state agrodolci. Quella brutta arriva da Stefan De Vrij, che si è allenato a parte per un pestone subito in allenamento e dovrebbe saltare l’amichevole col Sassuolo del 29 dicembre, mentre le belle notizie arrivano da Marcelo Brozovic, che è rientrato a Milano due giorni in anticipo sulla tabella di marcia e ha iniziato il proprio percorso di riatletizzazione, e da Joaquin Correa, che ha smaltito l'infortunio che gli ha fatto saltare i Mondiali e si è allenato insieme al resto del gruppo.

Allenamento con il resto dei compagni anche per Danilo D'Ambrosio, ormai completamente recuperato, mentre tornerà soltanto giovedì il campione del Mondo Lautaro Martinez, che però avrebbe già chiamato il tecnico per rassicurarlo sul proprio stato di salute e provare a convincerlo a dargli una maglia da titolare già contro gli azzurri.

L'attaccante nerazzurro tornerà a Milano giovedì e venerdì 30 farà il primo allenamento ad Appiano, quando i compagni riposeranno dopo l’amichevole con il Sassuolo. Cinque allenamenti veri per riprendersi l'Inter e il suo posto in attacco: difficile, ma non impossibile.

