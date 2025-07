Calhanoglu rompe il silenzio e replica a Lautaro: "Il vero leader non cerca colpevoli. Mai tradito l'Inter"

Hakan Calhanoglu rompe il silenzio il giorno dopo le parole di capitan Lautaro Martinez e di quelle del presidente dell'Inter Beppe Marotta: "Rispetto ogni opinione - anche quella di un compagno, anche quella del presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico. L'ho sempre dimostrato, dentro e fuori dal campo. Non ho mai tradito questa maglia. Non ho mai detto di non essere felice all'Inter - ha scritto in un post su Instagram - In passato ho ricevuto offerte - anche molto importanti. Ma ho scelto di restare. Perché so cosa rappresenta per me questa maglia. E pensavo che le mie scelte parlassero da sole. Ho avuto l'onore di essere il capitano della mia nazionale. E li ho imparato che il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo". E ancora: "Amo questo club. E amo questi colori, per cui ogni giorno ho dato tutto. Il futuro? Lo vedremo. Ma la storia ricorderà sempre chi è rimasto in piedi. Non chi ha alzato di più la voce".