Brescia, c'è luce in fondo al tunnel: il club può iscriversi alla Serie C

Incontro sul futuro del nuovo Brescia Calcio, questa mattina in Comune a Brescia, dopo la mancata iscrizione al campionato professionistico per la scelta di Massimo Cellino di non rispettare le scadenze federali. Al tavolo c'erano la sindaca della città Laura Castelletti, l'ad di A2A Renato Mazzoncini e Giuseppe Pasini, industriale bresciano, presidente di Confindustria Lombardia che trasferirà la sua Feralpisaló in città, cambiando denominazione sociale e garantendo così al nuovo Brescia di ripartire dalla Serie C.