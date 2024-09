Inter: Correa e Palacios fuori dalla lista Champions, dentro Buchanan

UFFICIALE

Simone Inzaghi esclude a sorpresa entrambi gli argentini per la prima fase della competizione europea, inserito il canadese che sta recuperando da un infortunio

© Getty Images Fuori gli argentini Correa e Palacios, dentro il canadese Buchanan. L'Inter ha ufficializzato la lista per la prima fase della Champions League, che vedrà i nerazzurri impegnati con Manchester City (trasferta), Lipsia (casa), Arsenal (casa), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (casa), Young Boys (trasferta), Monaco (casa), Sparta Praga (trasferta). Simone Inzaghi ha escluso dall'elenco l'attaccante e il difensore appena arrivato all'Inter. C'è invece Buchahan, che sta recuperando dalla frattura alla tibia rimediata in nazionale e il cui ritorno in gruppo dovrebbe avvenire tra fine ottobre e inizio novembre.

Vedi anche inter Inter, Barella operato al naso: da settimana prossima nuovamente in gruppo

La novità è l'inserimento nella lista di Buchanan, infortunatosi alla tibia e operatosi lo scorso luglio, mentre non sono stati iscritti né l'ultimo arrivato Tomas Palacios né Joaquin Correa, che sembravano i due nomi in ballottaggio per l'ultimo posto disponibile.

La lista Champions per la prima fase:

1 Yann Sommer

2 Denzel Dumfries

6 Stefan de Vrij

7 Piotr Zielinski

8 Marko Arnautovic

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez

12 Raffaele Di Gennaro

13 Josep Martinez

15 Francesco Acerbi

16 Davide Frattesi

17 Tajon Buchanan

20 Hakan Calhanoglu

21 Kristjan Asllani

22 Henrikh Mkhitaryan

23 Nicolò Barella

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Bisseck

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

95 Alessandro Bastoni

99 Mehdi Taremi