Inter, Barella oggi operato al naso: il programma di rientro per il tour de force nerazzurro

Come da programma è previsto per oggi l'intervento al naso per Nicolò Barella: operazione in day-hospital necessaria per risolvere un problema di sinusite e liberare così le vie respiratorie. Il centrocampista dell'Inter verrà quindi dimesso già in giornata, dopo di che a partire da domani inizierà il lavoro per la ripresa agonistica concordato con lo staff medico nerazzurro: per tutta questa settimana si allenerà in palestra, onde evitare possibili colpi e contraccolpi, dalla prossima invece riprenderà a lavorare sul campo in vista della ripresa del campionato con la sfida al Monza. Nessun allarme, dunque: Barella sarà regolarmente a disposizione di mister Inzaghi per l'inizio del tour de force Champions-campionato che subito dopo il match contro la squadra di Nesta entrerà nel suo clou con la trasferta inglese a Manchester, per la sfida contro il City di Guardiola, e poi con il derby contro il Milan alla quinta di campionato.