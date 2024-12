Inter, Inzaghi: "Conte? Avere più tempo aiuta, ma io ho 25 giocatori di cui sono innamorato"

Simone Inzaghi ha tutte le ragioni per essere soddisfatto e neppure la difficoltà realizzativa di Lautaro può e deve impensierirlo, visto che da ex attaccante sa bene che per una punta l'importante è avere e crearsi le occasioni, il gol prima o poi per chi ne ha sempre fatti arriverà. Il successo contro il Parma è stato netto, l'Inter ha giocato un ottimo calcio e, fattore non secondario, non si è spremuta in vista del match di Champions contro il Leverkusen: "I ragazzi sono stati molto bravi, il Parma è un'ottima squadra che in trasferta aveva perso solo a Napoli. Sono molto soddisfatto. Grandi i primi due gol, dispiace non abbia segnato Lautaro ma deve continuare così, sono contento della sua prestazione".