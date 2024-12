Serie A, Inter-Parma 3-1: magia di Dimarco, poi Barella e Thuram

LE STATISTICHE

● L'Inter ha segnato almeno tre reti in un match di Serie A per la settima volta in questa stagione: record in questa Serie A. Nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo PSG (nove) Bayern Monaco e Barcellona (otto entrambe) ci sono riuscite più spesso dei nerazzurri.

● Marcus Thuram è l'unico giocatore ad essere andato in doppia cifra di reti in entrambe le ultime due stagioni di Serie A: 10 gol nel torneo in corso, 13 nel 2023/24.

● Henrikh Mkhitaryan è il giocatore dell'Inter che ha servito più assist in Serie A dal suo approdo in nerazzurro nel 2022/23 (12).

● Dal suo arrivo all'Inter nel 2022/23, Henrikh Mkhitaryan ha servito 12 assist in Serie A: tra i centrocampisti, solo Charles De Ketelaere e Luis Alberto (14 entrambi) hanno fatto nel periodo nel massimo campionato italiano.

● Tutti gli ultimi sei gol messi a segno da Federico Dimarco in Serie A sono arrivati al Meazza: nel periodo (dal novembre 2023), più di qualsiasi altro difensore nelle gare interne dei cinque maggiori campionati europei.

● Federico Dimarco è soltanto uno dei quattro difensori ad avere sia segnato più di 10 gol che fornito più di 10 assist (11G+11A) nelle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei, assieme ad Achraf Hakimi Álex Grimaldo e Jeremie Frimpong.

● Nicolò Barella ha già segnato due gol in 12 presenze in questa Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati in tutta la passata edizione del torneo (in 37 gare giocate).

● Solo Mateo Retegui (12) ha segnato più gol di Marcus Thuram (10) in questa Serie A.

● L’Inter ha segnato almeno tre gol contro il Parma in un match di Serie A per la prima volta dall’8 dicembre 2013 (pareggio per 3-3 in quel caso).

● L’Inter ha vinto due match di fila contro il Parma per la prima volta dal periodo tra novembre 2006 e settembre 2009 (cinque in quel caso).

● Marcus Thuram ha giocato oggi la sua prima partita contro il Parma in Serie A, a distanza di 23 anni e 203 giorni dell'ultima partita del padre Lilian contro i nerazzurri con la maglia dei Ducali (Parma-Inter 3-1 del 17 maggio 2001).

● Fabio Pecchia ha raggiunto oggi il traguardo delle 100 panchine alla guida del Parma tra tutte le competizioni.

● Quella tra Inter e Parma è la partita con la più ampia differenza d'età tra le formazioni titolari di due squadre che si sono affrontate in questa Serie A: cinque anni e 278 giorni (29a 144g l'Inter; 23a 231g il Parma).