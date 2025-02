Inter, Inzaghi: "La vetta ora non conta, fiducioso di riavere Thuram con il Napoli. Per Frattesi un problemino"

"Come abbiamo fatto a rialzarci dopo il passo falso con la Juve? Ho una squadra di grande valore con dei grandi tifosi che oggi ci hanno trascinato anche al momento dell'arrivo allo stadio - ha aggiunto Inzaghi -. In quattro giorni si sono lasciati tutto alle spalle nonostante le difficoltà e le assenze. Acerbi è rientrato molto bene: lo abbiamo aspettato, in questo momento nel reparto difensivo non abbiamo problemi al contrario di quello offensivo (si è fermato anche Correa, ndr). Frattesi sarebbe stato il primo cambio ma aveva qualche problema già da ieri. Spero di recuperarlo per la Lazio. Alla Coppa Italia daremo grande importanza come abbiamo sempre fatto. Thuram invece sta migliorando di giorno, ma non l'ho ancora visto in campo. Se non ce la farà per martedì mi auguro di vederlo con il Napoli. C'è fiducia, vedo i dottori sereni.