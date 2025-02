Inter, Marotta: "Io firmo per vincere scudetto e Champions, non molliamo niente"

"Se confermo quello che ha detto Ausilio? Siamo l'Inter e dobbiamo lottare per ogni traguardo. Chiaro che la Champions manca da tanti anni, è un traguardo che vorremmo raggiungere, è molto difficile. D'altro canto non possiamo perdere di vista lo scudetto. Io firmerei per vincere scudetto e Champions. Dobbiamo lottare per tutto, poi se altri saranno più bravi li applaudiremo e ci inchineremo”. Parole del presidente nerazzurro Beppe Marotta prima della gara casalinga contro il Genoa. "Mollare la Coppa Italia? Noi siamo un grande club, dobbiamo partecipare a tutte le competizioni per arrivare in fondo". E ancora: "Conte la lepre? Ha tanta esperienza e professionalità, saprà gestire bene questo momento. La grande differenza tra noi e loro saranno gli impegni: in 20 giorni avremo 7 partite, loro meno. Per Inzaghi ci sarà la grande difficoltà di dosare le forze dei giocatori". Sul mercato: "Si lavora sempre, l’attività di scouting e di cogliere le opportunità c’è settimanalmente. Il lavoro di confronto con Ausilio e Baccin è quotidiano, in cerca di giocatori che risponderanno al nostro modello di riferimento per la prossima stagione”.