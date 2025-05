Champions League, le pagelle di Inter-Barcellona: Sommer è un gatto, Acerbi e Frattesi eroi tricolore. La stella di Yamal brilla, ma non basta

Dumfries 8,5 - Come all'andata è l'arma in più scelta da Inzaghi e lo fa vedere da subito con varie sgroppate sulla destra. Firma l'assist per Lautaro e ogni volta che i compagni riescono a liberarlo crea un pericolo per l'altissima difesa del Barcellona. Al 93' si costruisce anche il passaggio vincente per Acerbi che prolunga il match ai supplementari. (dal 3' sts De Vrij 7 - Negli ultimi minuti di partita è stato decisivo con la sua presenza in mezzo all'area, anche su Araujo nell'ultima grande occasione del match)