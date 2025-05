Thuram consola Yamal dopo Inter-Barcellona ma poi sui social...

In Spagna la provocazione non è passata sottotraccia: in tantissimi, da tifosi a media nazionali, hanno ripreso e condannato il francese. Particolarmente duro è stato Marc Crosas, ex calciatore del Barcellona e oggi opinionista: "Stanno festeggiando l'eliminazione del Barcellona prendendo in giro Lamine Yamal per le sue dichiarazioni. Un ragazzo di 17 anni che ha appena fatto una delle migliori prestazioni individuali in una semifinale di Champions League. Memorabile, quello che ha fatto Lamine e la presa in giro. Sanno esattamente cosa li aspetta..."